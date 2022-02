Montreal- Stanley-Cup-Finalist Montreal Canadiens hat seinen Trainer Dominique Ducharme entlassen. Seine Nachfolge tritt Martin St. Louis an. Der Hall of Famer spielte 16 Jahre in der NHL.

Dies teilte das Team aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit. Montreal, das Ducharme in der Vorsaison überraschend bis ins Endspiel geführt hatte, ist in dieser Spielzeit das mit Abstand schlechteste Team der Liga. Der Rekordmeister hat nur acht seiner 45 bisherigen Saisonspiele gewonnen.

"Wir freuen uns sehr, Martin in der Canadiens-Organisation willkommen zu heißen", sagte Kent Hughes, der General Manager der Canadiens. "Wir fügen nicht nur einen exzellenten Hockeykopf hinzu, sondern bringen mit Martin auch einen angesehenen Sieger-Typen und einen Mann, dessen Wettbewerbsqualitäten von allen gelobt wurden, die seinen Weg gekreuzt haben."

St. Louis spielte in der NHL für die Calgary Flames, Tampa Bay Lightning und zuletzt die New York Rangers.

