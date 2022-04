München - Es ist noch immer "unbeschreiblich" für Moritz Seider, wenn er an seinen Drafttag vor drei Jahren zurückdenkt. Wie er beinahe außer Fassung geriet als sein Name fiel, wie ein ungläubiges Raunen durch die Rogers Arena in Vancouver ging, weil wohl nahezu kein Fan den Namen dieses damals in Nordamerika völlig unbeschriebenen Deutschen kannte.

Quasi niemand erwartete ihn an Nummer sechs der ersten Runde, nur General Manager Steve Yzerman wirkte absolut selbstsicher, überzeugt und ohne jeden Zweifel, dass gerade Seider der Richtige sei für die Zukunft der Detroit Red Wings. "Seitdem hat sich vieles verändert", sagte der Verteidiger im Gespräch mit ran.

In der Tat - und nicht zuletzt der Blick und die Bewertung in Nordamerika. Yzerman wird inzwischen als Genius gesehen für diesen Pick aus dem Nichts. Die Lobeshymnen quer durch die NHL für Seider reißen nicht ab. Der 21-Jährige ist einer, wenn nicht der größte Favorit auf die Calder Trophy für den besten NHL-Rookie dieser Saison.

Auch Superstar Leon Draisaitl sieht seinen Landsmann als aussichtsreich im Kampf um die Trophäe an, die noch kein Deutscher zuvor erhielt. "Der Mo hat bis jetzt ein super Jahr gespielt. Das ist schon cool anzuschauen und ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall", sagte der Edmonton-Oilers-Profi der dpa.

Seit der schwedischen Legende Nicklas Lidström (1991/92) hat kein Red-Wings-Verteidiger mehr derart überzeugt in seiner Premierensaison wie der deutsche Nationalspieler, der nach 73 Spielen bei 46 Scorerpunkten steht (Stand: 13.04.2022), in Überzahl und Unterzahl gesetzt ist und eine durchschnittliche Eiszeit von jenseits der 23 Minuten hat. Trotz der insgesamt desolaten Tordifferenz weist Seider zudem eine in Relation noch erstaunlich gute Plus-Minus-Bilanz von -9 auf.

"Er hat sein Defensivspiel weiterentwickelt, er hat sein gesamtes Spiel weiterentwickelt", urteilt Head Coach Jeff Blashill kurz vor Ende der NHL-Hauptrunde über Seider: "Muss er noch Dinge verbessern? Absolut. Weil er am Ende der Beste sein möchte. Um das zu schaffen, muss er weiter wie ein Verrückter arbeiten. Und ich denke, das wird er." Schon jetzt ist er als Neuling nach dem Schweizer Roman Josi (Nashville Predators) und dem Schweden Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) einer der aktuell besten europäischen NHL-Verteidiger.

Rosige Perspektive für den Verteidiger

Die Perspektive ist also mehr als rosig für den Ex-Mannheimer, der in Erfurt das Eishockey spielen erlernte, bevor er bei den Jungadlern in den Nachwuchsschmiede der Kurpfälzer weiteren Schliff erhielt. "Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, meine Eltern haben alles möglich gemacht", erzählt er über seinen Werdegang, als der ihm eigene Perfektionismus sich bereits abzeichnete. Nach der DEL-Meisterschaft mit Mannheim und seinem WM-Debüt 2019 in der Slowakei war dann auch Yzerman offenkundig vollends begeistert.

Es hat schon einige deutsche Verteidiger gegeben, die in der besten Liga der Welt bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Uli Hiemer war in den 1980er Jahren der erste, dann Uwe Krupp, der 1996 als erster Deutscher den Stanley Cup gewann. Später folgten Dennis Seidenberg (Stanley-Cup-Sieger 2011) und Christian Ehrhoff, jeder auf seine Weise erfolgreich. Doch einen Spieler wie Moritz Seider, der in diesem Maß offensive und defensive Fähigkeiten auf sich vereint, den gab es noch nicht.

Seider habe die Liga im Sturm erobert, heißt es in US-Medien, er sei eine Macht an beiden Enden des Eises. Er selbst geht damit überaus gelassen und souverän um, das Lob scheint ihn ebenso wenig zu beeindrucken wie Aufeinandertreffen mit Superstars wie Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), dem er in einem Techtelmechtel auch schon physisch die Stirn bot.

"Man muss sich ja nicht ins Gesicht schlagen lassen", sagt Seider darüber, "da muss man seinen Mann stehen, egal wie alt man ist, egal wie groß oder klein." Ein Raunen geht mittlerweile längst nicht mehr durch die NHL-Arenen, weil man sich fragt, wer dieser Seider ist, sondern ob seiner krachenden Checks, gekonnten Defensivaktionen oder auch offensiven Highlights.

Seider hofft auf WM-Teilnahme: "Immer eine Riesenehre"

Die innere Ruhe und Balance mag ein Grund von vielen sein, weshalb Seider auch bereits so erstaunlich konstant spielt. Dazu wohl der Fakt, dass er es nicht als selbstverständlich ansieht, auf diesem Niveau angelangt zu sein. "Ich habe einfach Spaß an meinem Beruf, das versuche ich mir jeden Tag vor Augen zu führen, dass es echt ein großes Privileg ist", erzählt Seider, den selbst der Negativtrend der Red Wings seit dem All-Star-Game nicht die Laune verdirbt: "Ich hoffe, mit meiner positiven Art die anderen anzustecken."

Die Playoffs sind für den elfmaligen Stanley-Cup-Champion (zuletzt 2008) längst außer Reichweite, und so bleibt auf dem Papier für die Red Wings und Seider nicht allzu viel übrig, wofür es sich zu quälen lohnt. Seider wirft da den Blick schon mal nach vorn, etwa dass es wichtig sei die "Verlierermentalität" abzustreifen, dass das Team sich "zusammenraufen" müsse, um ein positives Gefühl mit in den Sommer zu nehmen.

Ein Sommer, der für Seider idealerweise erst nach der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) beginnen soll. Wenn die Red Wings nichts dagegen haben und seine Gesundheit mitspielt, wird er wie im Vorjahr in Riga bei den Titelkämpfen auflaufen, als er zum besten Verteidiger gekürt und ins All-Star-Team berufen wurde. "Für mich ist es immer eine Riesenehre, für die Nationalmannschaft zu spielen", sagt er.

Moritz Seider: "Da wird wieder richtig rangeklotzt"

Danach will er mit Freundin Anna Seidel, einer Shorttrackerin, den Urlaub auf den Seychellen genießen und sich anschließend in Mannheim auf seine zweite NHL-Saison vorbereiten. "Da wird wieder richtig rangeklotzt", sagt er. Damit die Playoffs dann nicht nur ein Traum bleiben und zur beeindruckenden individuellen Leistung auch der durchschlagende Erfolg mit dem Team kommt.

