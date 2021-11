Frankfurt am Main - Mit einer weiteren Gala-Vorstellung hat Starspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geführt. Beim 5:2 gegen die Nashville Predators glänzte Deutschlands Sportler des Jahres mit zwei Treffern sowie einer Vorlage und eroberte mit nun 20 Punkten die Führung in der Scorerliste. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid bereitete zwei Tore vor und folgt auf Rang zwei (19).

"Das Selbstvertrauen ist im Moment offensichtlich sehr groß", sagte Draisaitl, 2020 Topscorer und MVP, nach dem achten Sieg der Oilers im neunten Saisonspiel. Der Start sei "toll für mich persönlich und für uns als Gruppe." Die Teamkollegen hoben den Kölner nach der nächsten Ausnahmeleistung ausdrücklich hervor. "Die Art und Weise, wie er sein Spiel in diesem Jahr abgerundet hat, ist das Beste, was ich je von ihm gesehen habe", sagte Ryan Nugent-Hopkins

