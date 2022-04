Köln - Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eliteliga NHL die zweite klare Niederlage binnen 24 Stunden kassiert.

Nach dem 0:4 am Samstag bei den New York Rangers war für die Red Wings auch beim 1:6 im Heimspiel am Sonntag gegen das Topteam der Florida Panthers nichts zu holen.

Nachdem das erste Drittel noch torlos endete, kassierten die Red Wings im zweiten Spielabschnitt gleich vier Gegentore. "Gegen dieses Team musst du entweder perfekt sein oder du musst ein Tor erzielen und wir waren nicht perfekt und wir haben nicht getroffen, also liegt du mit 0:4 zurück", erklärte Red Wings-Trainer Jeff Blashill.

Red Wings verpassen erneut die Play-offs

Detroit ist bereits aus dem Play-off-Rennen und wird damit zum sechsten Mal in Folge die K.o.-Runde verpassen.

Zuvor hatte das Traditionsteam von 1991 bis 2015 stets die Play-offs erreicht.

Florida hat als bestes Team der Eastern Conference sein Play-off-Ticket bereits sicher.

Florida feiert zehnten Sieg in Serie

Der Triumph gegen Detroit war nun bereits der zehnte Sieg in Folge.

"Ich wusste nicht einmal, dass wir auf 10 gekommen sind", sagte Panthers-Trainer Andrew Brunette. "Ich weiß aber, dass mir die Art und Weise, wie wir in den letzten drei oder vier Spielen gespielt haben, sehr gut gefallen hat. Wir bringen jeden Abend unser Top-Spiel und wenn wir das tun, sind wir schwer zu schlagen."

Auch Torwart Spencer Knight, der 33 Schüsse parierte, lobt die Leistung seiner Vorderleute: "Es macht Spaß zuzusehen, wenn die Jungs so spielen. Die Hälfte der Zeit kann ich nicht einmal sagen, was sie tun."

Sicher ist aber eines: Was die Spieler aus Florida tun, ist erfolgreich und macht sie zu einem Mitfavoriten auf den Stanley Cup.

