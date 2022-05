München/Raleigh - Eigentlich sprach vor Spiel sieben der Zweitrundenserie zwischen den New York Rangers und den Carolina Hurricanes in den Stanley Cup Playoffs 2022 fast alles für den Gastgeber.

Die Hurricanes hatten in der PNC Arena in Raleigh nicht nur alle bisherigen Heimspiele in der laufenden K.o.-Phase siegreich gestalten können, ihre bestehende Erfolgsserie in siebten Duellen einer Playoff-Auseinandersetzung reichte sogar zurück bis in das Jahr 2006. Alle sechs Entscheidungsspiele dieser Art waren seither an Carolina gegangen. Rod Brind'Amour, der heutige Coach, war zu dieser Zeit noch Spieler der Hurricanes.

In der Nacht auf Dienstag riss die stolze Serie nun. Mit 6:2 setzten sich die Rangers deutlich durch und bewiesen, dass sie einer solchen Drucksituation nach schwierigen Jahren inzwischen wieder auf beeindruckende Art und Weise gewachsen sind. Ihr Neuaufbau, der in dieser Saison erstmals verwertbare Früchte trägt, ist auf einem Level angekommen zu sein, die bei der Traditionsfranchise wieder zu Träumen Anlass gibt.

Rangers treffen im Conference Finale auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning

Nach dem Erfolg gegen Carolina geht es für die Broadway Blueshirts im Finale der Eastern Conference am Mittwoch gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning weiter, der sich im Duell der zweiten Playoff-Runde mit einem Sweep (4:0) gegen die Florida Panthers durchgesetzt hatte. (NHL live, jeden Sonntag auf ProSieben MAXX und ran.de)

Sollten die Rangers auch hier überraschen, wäre das Stanley Cup Finale 2022 erreicht und der Traum vom ersten Titelgewinn seit 1994 weiterhin am Leben. Für New York schließt sich mit der Auseinandersetzung gegen Tampa Bay zugleich ein Kreis, ist es für das Team vom Big Apple doch der erste Auftritt in einem Conference Finale seit 2015, als gegen die Lightning in sieben Spielen das Aus kam.

"Sie haben offensichtlich ein großartiges Team. Sie haben zwei Cups gewonnen. Jon Cooper ist ein großartiger Coach. Es wird ein ziemlich guter Kampf", sagte Rangers-Headcoach Gerard Gallant mit Blick auf den nächsten Gegner.

Das siebte Spiel gegen die Hurricanes schrieb einige bemerkenswerte Geschichten, die den Ausgang prägten. Goalgetter Chris Kreider gelangen zwei Tore für die Rangers. Adam Fox und Andrew Copp verbuchten jeweils ein Tor und einen Assist, während Torhüter Igor Schesterkin einmal mehr glänzte und 36 Rettungstaten ansammelte. Mika Zibanejad steuerte zudem drei Vorlagen bei.

Die New Yorker profitierten im alles entscheidenden Kräftemessen mit Carolina auch von der Tatsache, dass Hurricanes-Torhüter Antti Raanta, der im Verlauf dieser Playoffs bisher so zu beeindrucken wusste, spät im zweiten Spielabschnitt beim Stand von 0:2 eine Verletzung zuzog und vorzeitig vom Eis musste.

Er wurde durch den vergleichsweise unerfahrenen Pjotr Kotschetkow ersetzt, der in der Restspielzeit neun Paraden zeigte, aber auch drei weitere Gegentore kassierte. Wenig hilfreich war auch, dass der starke Youngster Seth Jarvis das Spiel mit einer Oberkörperverletzung ebenfalls vorzeitig beenden musste, nachdem er zu Beginn des ersten Drittels von Rangers-Verteidiger Jacob Trouba einen Check hatten einstecken müssen.

Fox brachte New York in der vierten Minute mit 1:0 in Führung, als er einen Steilpass von Alexis Lafreniere aufnahm und in Überzahl vom rechten Bullykreis aus traf. Kreider erzielte ein weiteres Powerplay-Tor und erhöhte in der neunten Minute auf 2:0.

Hurricanes hadern: Haben uns selbst geschlagen

Obwohl die Hurricanes mehr Schüsse auf das Tor abgaben (am Ende 39:31) und optisch über weite Phasen der Begegnung ein Übergewicht hatten, stellte Ryan Strome gut drei Minuten vor Ende des Mitteldrittels auf 3:0 für New York. Der Treffer fiel 42 Sekunden nachdem Kotschetkow Raanta ersetzt hatte und setzte der angeschlagenen Moral der offensiv glücklosen Hurricanes weiter zu.

"In einer Serie mit sieben Spielen sollte man meinen, dass die richtige Mannschaft gewinnt", sagte Routinier Jordan Staal nach der Schlusssirene. "Unser Fünf-gegen-Fünf-Spiel war gut. Ich habe das Gefühl, dass wir mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten können. Aber wir haben einen Weg gefunden, uns mit ein paar verschiedenen Dingen selbst zu schlagen."

Die Hurricanes wehrten sich zwar tapfer, doch wollte ihnen wegen des starken Rangers-Goalies Schesterkin einfach kein Erfolgserlebnis gelingen. Stattdessen traf der Gegner. Kreider baute die Führung in der 44. Minute auf 4:0 aus - die Entscheidung war quasi gefallen.

Vincent Trocheck verkürzte mit einem Powerplay-Tor noch auf 1:4 (49.), doch stellte Filip Chytil nur 40 Sekunden später den alten Abstand postwendend wieder her und verpasste den Hurricanes die nächste kalte Dusche. Max Domi zeichnete für den zweiten Treffer der Hurricanes verantwortlich (57.), bevor Copp mit einem Schuss ins leere Tor (58.) den Endstand herstellte. "Jedes Jahr ist das Saisonende hart. Dieses Jahr ist vielleicht noch härter, weil ich das Gefühl hatte, dass wir an einem anderen Punkt waren. Es ist ein weiteres Jahr, in dem wir diese Chance auf den Stanley Cup nicht bekommen", beklagte Carolinas Headcoach Brind'Amour.

Kreider über Tampa Bay: "eine ganz andere Herausforderung"

Es war insgesamt eine reife Leistung der New Yorker, die im Stile einer echten Spitzenmannschaft die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt ausnutzte und die Hurricanes, deren Saison bisher so beeindruckend verlaufen war, tief enttäuscht zurückließen. Die Reise der Rangers geht hingegen weiter. Nach den bisherigen Erfahrungen dieser Endrunde muss dem Team von Headcoach Gerard Gallant auch vor Tampa Bay nicht bange sein.

"Morgen früh werden wir mit der Vorbereitung beginnen und weitermachen", sagte Rangers-Stürmer Kreider. "Wir müssen uns schnell umstellen, denn es wird natürlich eine ganz andere Herausforderung".

