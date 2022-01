München/Boston - Mit seinem sechsten Saisontreffer hat der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm kräftig zum 3:2-Sieg der Minnesota Wild bei den Boston Bruins beigetragen. Der 26-Jährige fälschte einen strammen Schuss des Schweden Jonas Brodin im ersten Drittel entscheidend ab und sorgte im Powerplay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

Sieg dank Sturm und Goalie Kahkonen

Dass sich Minnesota am Ende über den 20. Sieg im 32. Saisonspiel freuen konnte, lag dann vor allem am finnischen Goalie Kaapo Kahkonen, der insgesamt 36 Schüsse abwehrte. Die Wild belegen in der Central Division der NHL aktuell Rang vier.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.