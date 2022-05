Köln - Eishockey-Profi Nico Sturm steht in den Playoffs der NHL vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Mit Colorado Avalanche gewann der 27-Jährige bei den Nashville Predators mit 7:3, damit führt das zweitbeste Team der Hauptrunde in der Best-of-seven-Serie mit 3:0. Sturm blieb ohne Scorerpunkt. Das möglicherweise bereits entscheidende Spiel findet am Montag wiederum in Nashville statt.

ranNHL - die Playoffs: Carolina Hurricanes at Boston Bruins Spiel 4 ab 18:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de

In den anderen drei Playoff-Duellen vom Samstagabend gingen die Heimteams in der Serie jeweils mit 2:1 in Führung. Die Pittsburgh Penguins bezwangen die New York Rangers mit 7:4, die Dallas Stars gewannen mit 4:2 gegen die Calgary Flames, die Washington Capitals setzten sich gegen die Florida Panthers mit 6:1 durch.

Du willst die wichtigsten US-Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.