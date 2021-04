Berlin (SID) - Torhüter Thomas Greiss hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz einer überzeugenden Leistung eine Niederlage kassiert. Bei den zuvor neun Spiele sieglosen Columbus Blue Jackets verlor Detroit mit 0:1 nach Penaltyschießen. Greiss parierte in der regulären Spielzeit 33 Schüsse, konnte die Niederlage am Ende jedoch nicht verhindern.

Für Angreifer Tobias Rieder läuft es mit den Buffalo Sabres weiter nicht wie gewünscht. Bei den New York Rangers verloren die Sabres 1:3 und bleiben mit nur 33 Punkten das schlechteste Team der Liga.