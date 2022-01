New York - Für Nationaltorhüter Philipp Grubauer und sein Team Seattle Kraken läuft es in der NHL weiterhin schlecht. Seattle verlor bei den New York Rangers mit 2:3 und bleibt nach nun 26 Saisonniederlagen abgeschlagen Letzter der Pacific Division.

Den Siegtreffer für die Rangers erzielte K'Andre Miller 34 Sekunden vor Schluss. Grubauer parierte 21 Schüsse.

Dagegen bleibt Colorado Avalanche im Westen das Maß der Dinge. Das 4:1 gegen die Buffalo Sabres war für Colorado bereits der zehnte Sieg in Folge. Seit 18 Heimspielen ist das Team unbesiegt.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.