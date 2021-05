München – Leon Draisaitl ist mit einer Niederlage in die NHL Playoffs gestartet. Der deutsche Center unterlag mit den Edmonton Oilers gegen die Winnipeh Jets mit 1:4. In der Best-of-Seven-Serie sind vier Siege notwendig, um die 2. Playoff-Runde zu erreichen.

Die Oilers gingen in der 29. Spielminute durch Jesse Puljujarvi in Führung, gaben danach das Spiel allerdings völlig aus der Hand. Tucker Poolman glich in der 32. Minute für die Jets aus. Im dritten Spielabschnitt machten dann Dominic Toninato (50.), Kyle Connor (59.) und Blake Wheeler (59.) den Sieg für Winnipeg perfekt.

Draisaitl konnte seine Qualitäten nicht ausreichend einbringen. Der 25-Jährige kam zwar auf eine Spielzeit von 24:41 Minuten und gab vier Torschüsse ab, befand sich allerdings auch bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Grubauer siegt mit der Colorado Avalanche

Mehr Grund zur Freude hatte der deutsche Torwart Philipp Grubauer. Die Colorado Avalanche gewann gegen die St. Louis Blues mit 6:3 und führt die Serie dadurch mit 2:0 an.

Die Tore für Colorado erzielten Joonas Donskoi (1., 24.), Nathan MacKinnon (19., 36., 60.) und Brandon Saad (58.). Für St. Louis trafen Sammy Blais (37.), Brayden Schenn (51.) und Mike Hoffmann (56.). Grubauer kam auf 32 Saves.

Zudem gewannen die Boston Bruins in der Overtime gegen die Washington Capitals mit 3:2 und führen die Serie dadurch mit 2:1 an. Die Carolina Hurricanes bezwangen die Nashville Predators mit 3:0 und führen in dieser Serie mit 2:0.

