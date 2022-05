NHL

HIGHLIGHTS: Im 7. Spiel! Draisaitls Oilers schlagen LA Kings

Diese erste Runde in den Playoffs des Stanley Cups hat es in sich! In einem packenden siebten Spiel konnten sich die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl gegen die Los Angeles Kings durchsetzen und sind nun eine Runde weiter.

