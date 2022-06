Tampa - Der Titelverteidiger hat sich im Finale der Eastern Conference zurückgemeldet! Dank eines 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) haben die Tampa Bay Lightning in der Serie "Best of Seven" gegen die New York Rangers auf 1:2 verkürzt. Das vierte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch statt, erneut in Tampa.

Die Rangers warten seit 1994 auf den Titelgewinn in der NHL, die Lightning holten den Stanley Cup zuletzt 2020 und 2021.

Hochklassiges Spiel von Beginn an

In der Amalie Arena entwickelte sich von Beginn an die erwartet intensive und enge Partie. Im Fokus: Die beiden Keeper Andrej Wasilewski (Lightning) und Igor Schesterkin (Rangers), die ihre Extraklasse mehrmals unter Beweis stellten.

So reagierte Schesterkin gegen den völlig freien Nikita Kutscherow großartig, sein Gegenüber war bei Schüssen von Barclay Goodrow, Tyler Motte und Ryan Reaves blitzschnell. Es ging auf dem Eis munter hin und her, beide Teams schenkten sich nichts, agierten auf hohem Niveau ausgeglichen.

Im zweiten Drittel fielen dann auch die ersten Tore. Zunächst ein Doppelpack für die Rangers, die in der 27. und in der 30. Minute zwei Mal ein Power Play ausspielten. Zunächst nahm Mika Zibanejad Maß und jagte den Puck ins Tor.

Tampa dreht immer mehr auf

Drei Minuten später war Chris Kreider zur Stelle und bugsierte den Puck über die Linie (30.). Doch die Lightning schlugen umgehend zurück. In der 31. Minute erzielte Kutscherow – ebenfalls bei einem Power Play - den Anschlusstreffer. Bei den Gastgebern setzte das neue Kräfte frei, der amtierende Champion erhöhte noch einmal Druck und Tempo.

Im letzten Drittel war das Publikum sofort da, die Halle stand Kopf, als der Titelverteidiger blitzschnell ausglich: Steven Stamkos schloss das Power Play in der 41. Minute erfolgreich zum 2:2 ab.

Weder die Lightning, noch die Rangers steckten in der Folgezeit zurück oder ließen nach, beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, weiterhin auf ganz hohem Niveau. Bis zuletzt sah es nach Verlängerung aus, ehe Ondrej Palat in der letzten Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber erzielte.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.