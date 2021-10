Detroit/München - Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider hat in der Saisonvorbereitung der NHL sein erstes Tor für die Detroit Red Wings erzielt.

Der Verteidiger traf bei der 4:6-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks mit einem wuchtigen Schlagschuss von der blauen Linie im Powerplay zum zwischenzeitlichen 2:4. Zudem bereitete der 20-Jährige das 3:4 von Robby Fabbri vor. Seider kam insgesamt auf knapp über 22 Minuten Eiszeit.

Vergangene Saison nur im Farmteam

Seider, 2019 beim NHL-Draft an sechster Stelle gezogen, war von Detroit in der Vorsaison nach Schweden ausgeliehen worden und hatte mit dem schwedischen Erstligisten Rögle BK das Play-off-Finale gegen die Växjö Lakers verloren. Bei der vergangenen WM in Lettland wurde Seider zudem zum besten Verteidiger des Turniers gewählt.

In der NHL ist Seider nach seinem Draft bislang noch nicht zum Zuge gekommen und spielte vor der Saison in Schweden in den USA im Farmteam der Red Wings, den Grand Rapids Griffins in der zweitklassigen AHL. Dort kam er in der Saison 2019/20 in 49 Spielen auf 22 Scorerpunkte.

Die neue NHL-Saison beginnt am 12. Oktober. Seider darf beim ersten Spiel der Red Wings am 14. Oktober gegen Meister Tampa Bay Lightning auf sein NHL-Debüt in der regulären Saison hoffen.

