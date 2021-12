New York (SID) - Die NHL hat das für Samstag geplante Spiel zwischen den Montreal Canadiens und den Boston Bruins abgesagt. Sechs Bruins-Spieler werden derzeit im Coronavirus-Protokoll der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga aufgeführt. Erst am Donnerstag hatten die Canadiens ihr Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers (3:2 n.P.) wegen der steigenden Corona-Zahlen in der Provinz Quebec ohne Zuschauer austragen müssen.

Damit steigt die Zahl der Absagen wegen Corona in dieser Saison auf elf. Vier davon betreffen die Calgary Flames, bei denen sieben Spieler und zehn Mitarbeiter betroffen sind. Sollte es weitere Absagen geben, könnte dies auch Auswirkungen auf die Abstellungen der Eishockey-Stars für die Olympischen Winterspielen in Peking haben.