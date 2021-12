New York - Die NHL hat das für Samstag geplante Spiel zwischen den Montreal Canadiens und den Boston Bruins abgesagt. Sechs Bruins-Spieler werden derzeit im Coronavirus-Protokoll der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga aufgeführt. Erst am Donnerstag hatten die Canadiens ihr Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers (3:2 n.P.) wegen der steigenden Corona-Zahlen in der Provinz Quebec ohne Zuschauer austragen müssen.

Damit steigt die Zahl der Absagen wegen Corona in dieser Saison auf elf. Vier davon betreffen die Calgary Flames, bei denen sieben Spieler und zehn Mitarbeiter betroffen sind.

Doch auch weitere Teams sind arg von Corona-Fällen gebeutelt.

NHL: Weitere Spielabsagen mit Auswirkungen auf Olympia?

"Die National Hockey League hat heute bekannt gegeben, dass die Calgary Flames ihr für den 23. Dezember gegen Seattle angesetztes Spiel verschieben müssen", erklärte die NHL in einem Statement:

"Darüber hinaus werden die Spiele der Colorado Avalanche und der Florida Panthers aufgrund der Besorgnis über die Zahl der positiven Fälle in den letzten beiden Tagen sowie der Sorge um eine weitere Ausbreitung von COVID in den kommenden Tagen mindestens bis zum geplanten Ende der Feiertagspause der Liga am 26. Dezember verschoben. Diese Entscheidung wurde von den medizinischen Gruppen der NHL, der NHLPA und der Clubs getroffen."

Und weiter: "Die Liga und die NHLPA werden in den kommenden Tagen entscheiden, wann die Trainingseinrichtungen der einzelnen Teams wieder geöffnet werden. Die Liga ist dabei, die Spielpläne aller drei Teams für die reguläre Saison zu überprüfen und zu überarbeiten."

Sollte es weitere Absagen geben, könnte dies auch Auswirkungen auf die Abstellungen der Eishockey-Stars für die Olympischen Winterspielen in Peking haben.

ProSieben MAXX und ran.de übertragen ab dem 27. Februar 2022 die National Hockey League (NHL) live. Jede Woche gibt es eine Begegnung – von der regulären Saison, den Stanley Cup Playoffs bis zu den Finals. Insgesamt zeigt der Sender bis zu 18 Spiele der besten Liga im Eishockey. Fans bekommen bereits jetzt Highlight-Zusammenfassungen der NHL-Spiele während der NFL-Übertragungen auf ProSieben MAXX, ProSieben sowie auf ran.de zu sehen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.