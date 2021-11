Köln (SID) - Auch ohne den deutschen Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer haben die Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Seattle gewann in der Nacht zu Dienstag bei den Buffalo Sabres mit 7:4 und verbesserte sich auf den siebten Platz der Western Division.

Für Seattle war es der achte Saisonsieg. Die Kraken legten mit drei Treffern im ersten Drittel früh den Grundstein für den Erfolg.