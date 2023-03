Köln (SID) - Der Negativlauf von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL hält an. Die Franchise aus Michigan verlor bei den Philadelphia Flyers mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) und kassierte die bereits fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Als Siebter der Atlantic Division liegen die Play-offs für Detroit in weiter Ferne.