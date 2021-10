München - Die beste Eishockey-Liga nimmt Fahrt auf, die Saison ist wenige Spiele alt.

Zeit, ein ersten Überblick zu geben, was die deutschen Kufencracks geleistet haben.

Philipp Grubauer (Seattle Kraken)

Nach drei Jahren bei den Colorado Avalanche steht Grubauer in der laufenden Saison für die Seattle Kraken unter Vertrag, die einzige neue und insgesamt 32. Franchise der NHL.

Der gebürtige Rosenheimer war dabei am Wochenende bereits doppelt im Einsatz: Im zweiten Spiel des Eröffnungsabends unterlag Grubauer mit Seattle den Vegas Golden Knights mit 3:4, bei den Nashville Predators gab's dafür beim 4:3 den Premierensieg für die Kraken. Grubauer, der als einer der besten Goalies der gesamten Liga gilt, bekam in beiden Spielen jeweils 30 Schüsse auf seinen Kasten und musste sich insgesamt bereits sieben Mal geschlagen geben.

Gerade aber in der Schlussphase gegen die Predators hielt er mit teils spektakulären Paraden den Sieg fest.

Tim Stützle (Ottawa Senators)

Die Senators feierten beim Heimspiel gegen die Maple Leafs einen erfolgreichen Auftakt, nach einer komfortablen 3:0-Führung im ersten Drittel fuhr Ottawa am Ende einen 3:2-Sieg ein.

Nach seiner herausragenden Debüt-Saison wirbelte Stützle auch im ersten Match der neuen Spielzeit schon wieder ordentlich mit. Der 19-Jährige stand 16:57 Minuten auf dem Eis und sammelte bei Tyler Ennis' Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 seinen ersten Assist.

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)

Edmontons Superstar Draisaitl machte es mit seinen Oilers spannend: Zu Saisonbeginn mussten die Kanadier zuhause gegen die Vancouver Canucks in den Shootout.

Der 25-jährige gebürtige Kölner hatte im zweiten Drittel einen Treffer von Zach Hyman vorbereitet, nach regulärer Spielzeit und Overtime hatte es aber lediglich 2:2 gestanden. Im Shootout trat Center Draisaitl als erster Schütze für die Oilers an, scheiterte aber an Canucks-Goalie Thatcher Demko.

Moritz Seider (Detroit Red Wings)

Der in der vergangenen Saison in die schwedische Svenska Hockeyligan ausgeliehene (und dort zum besten Verteidiger der Saison ausgezeichnete!) Seider erlebte einen wilden Saisonauftakt der Red Wings gegen Tampa Bay.

Die Lightning setzten sich in einem beidseitigen Schützenfest mit 7:6 nach Overtime durch, den entscheidenden Treffer markierte am Ende Ondrej Palat. Der 20-jährige Seider stand insgesamt 20:21 Minuten auf dem Eis, und bereitete gleich zwei Treffer von Detroits vierfachem Torschützen Tyler Bertuzzi mit vor.

Too much heat from this Tyler Bertuzzi goal 😳♨️ #SCtop10 pic.twitter.com/gOfpvstnKl — SportsCenter (@SportsCenter) October 15, 2021

Thomas Greiss (Detroit Red Wings)

Der 35-jährige Goalie-Oldie musste im ersten Saisonspiel hinter dem zehn Jahre jüngeren Alex Nedeljkovic auf der Bank Platz nehmen und sammelte keine Einsatzzeit.

Nico Sturm (Minnesota Wild)

Seit 2019 steht der gebürtige Augsburger bei den Minnesota Wild unter Vertrag, in der vergangenen Spielzeit platzte bei Sturm mit elf Toren und sechs Assists in 50 Spielen endlich der Knoten.

Beim erfolgreichen Auftakt seiner Franchise bei den Anaheim Ducks stand der 26-Jährige auch auf dem Eis, in seinen zehn Minuten Eiszeit konnte Sturm beim 2:1-Sieg aber weder Assist, noch Tor beisteuern.

Lukas Reichel (Chicago Blackhawks)

Der letztjährige DEL-Meister mit den Eisbären Berlin beginnt die Saison im Farmteam bei den Rockford Ice Hogs. Es ist allerdings anzunehmen, dass Reichel recht bald ins NHL-Team hochgezogen wird.

J.J. Peterka (Buffalo Sabres)

Wie Reichel kommt der Münchner Peterka in Rochester in der AHL zunächst zum Einsatz. Der Nationalspieler hat allerdings in der Preseason bewiesen, dass er NHL ready ist. Allerdings soll er zunächst noch etwas mehr Eiszeit im Ligaunterbau erhalten.

Leon Gawanke (Winnipeg Jets)

Dem Verteidiger erging es wie Reichel und Peterka, musste den Gang in die AHL auf sich nehmen. Seine Aussichten in Winnipeg sind nicht ganz so gut wie bei den beiden Nationalmannschaftskollegen, sind die Jets gerade bei den Verteidigern sehr tief besetzt. Er muss auf Verletzungen der Teamkollegen hoffen.

