München / Edmonton: Der deutsche Leon Draisaitl und der Top-Scorer Connor McDavid mögen die Superstars der Edmonton Oilers und der gesamten NHL sein.

Doch im Schatten dieser beiden Top-Spieler gibt es noch einen weiteren Akteur, der auf dem Eis oftmals den Unterschied ausmacht. Sein Name: Darnell Nurse.

Der 26-Jährige hat in der laufenden Saison bereits 16 Tore erzielt. Damit ist er nach Jakob Chychrun von den Arizona Coyotes der zweiteffektivste Verteidiger der Liga. Auch in den bevorstehenden Playoffs, für die sich die Oilers bereits vorzeitig qualifiziert haben, wird der Kanadier eine Schlüsselrolle einnehmen.

"Er hat sich sein Selbstvertrauen verdient", sagt Dave Tippett, der Trainer der Edmonton Oilers. "Um ein wirklich guter Spieler in dieser Liga zu sein, muss man viele Dinge richtig machen. Ich sehe, was sich hinter den Kulissen abspielt und welche Arbeit er leistet. Es ist einfach schön anzusehen, dass sich das in den Ergebnissen widerspiegelt."

Nurse fühlte sich wie "der kleine Bruder" der NFL-Stars

Nurse gilt als ein Spieler, der über die richtige Mentalität verfügt und stets an sich arbeitet. Gelernt hat er das von seinem berühmten Onkel aus der NFL: Donovan McNabb.

Der ehemalige Quarterback spielte von 1999 bis 2009 für die Philadelphia Eagles, stand sechs Mal im Pro Bowl und erreichte einmal den Super Bowl, unterlag im Februar 2005 allerdings den New England Patriots. 2010 und 2011 ließ er seine Karriere bei den Washington Redskins und den Minnesota Vikings ausklingen.

McNabb trat in das Leben von Nurse, als er dessen Tante Ann Sarah kennenlernte und im Jahre 2003 heiratete. Nurse entwickelte einen engen Draht zu dem Football-Star, besuchte ihn häufig in Philadelphia und war sogar bei vielen Trainingseinheiten dabei.

"Ich fühlte mich wie der kleine Bruder all dieser Spieler", erzählt Nurse. "Das waren alles athletische Freaks. Laufen, Springen, Krafttraining, ich war noch nie zuvor von so vielen Athleten umgeben, die so explosiv und körperlich begabt waren."

Football liegt bei ihm in der Familie. Sein Vater Richard Nurse ist ebenfalls ein professioneller Footballspieler gewesen und war in der Canadian Football League (CFL) als Wide Receiver aktiv. Darnell Nurse entwickelte ebenfalls Interesse an einer Footballkarriere.

Sein Vater riet ihm vom Football ab

In seiner Schulzeit betrieb er parallel Eishockey, Football und Basketball. Sein Vater riet ihm davon ab, Football ernsthaft zu betreiben.

"Er sagte mir, ich würde mich dabei verletzten", erzählt der 1,93 Meter große Athlet, der nicht die richtige Statur für den Volkssport der USA hatte. "Ich war groß, aber man hätte mich leicht umhauen können."

Also legte er seinen Fokus auf Eishockey.

Trotzdem profitierte er davon, in der Jugend viel Zeit mit McNabb und den Philadelphia Eagles verbracht zu haben: "Ich dachte, wenn ich diese Art von Mentalität und diese Art von Arbeitsmoral annehmen könne, dann könnte ich das vielleicht für meine Karriere in der NHL nutzen."

Für Nurse war dies praktisch die beste Schule, um sich auf ein Leben als Profisportler vorzubereiten.

"Der Wert davon lässt sich gar nicht bemessen", erklärt er. "Es spielt keine Rolle, wie viele Trainer man bezahlt oder wie viel Geld man in das Training steckt. Es bietet noch einmal ganz andere Möglichkeiten, wenn man Profisportler in seiner Familie hat. Das ist ein großer Vorteil."

Die Cousine gewann Silber bei den Olympischen Winterspielen

Beim NHL Draft 2013 wurde Nurse an Position 7 von den Oilers gepickt. In der Saison 2014/2015 gab er sein Debüt in der besten Eishockey-Liga der Welt. Bereits in der folgenden Spielzeit entwickelte er sich zum Schlüsselspieler.

Überhaupt färbte das sportliche Talent auf die jüngere Generation der Familie ab.

Seine Cousine Sarah Nurse entschied sich ebenfalls für Eishockey und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 mit Kanada die Silbermedaille. Kia Nurse, die jüngere Schwester von Darnell, war am College eine erfolgreiche Basketballspielerin.

Kia hat ein enges Verhältnis zu Darnell und begleitet dessen Karriere. "Für mich war das einer der größten Momente, als er gedraftet wurde", sagt sie und fügt hinzu: "Er ist der härteste Arbeiter, den man sich vorstellen kann."

Genauso wie der berühmte Onkel aus der NFL.

Oliver Jensen

