Ottawa - Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL den fünften Saisonsieg gefeiert.

Die Senators gewannen gegen die Montreal Canadiens mit 3:2 nach Verlängerung durch einen Treffer von Brady Tkachuk.

Stützle diesmal unauffällig

Stützle stand knapp 18 Minuten auf dem Eis, der 19 Jahre alte Rookie ging diesmal aber leer aus. Der Ex-Mannheimer steht nach 17 Einsätzen bei fünf Treffern und vier Assists. Mit 15 Niederlagen aus 20 Spielen bleiben die Senators aber das schlechteste Team der Liga.

Im zweiten Freiluftspiel der NHL am Lake Tahoe gewannen die Boston Bruins 7:3 gegen die Philadelphia Flyers. David Pastrnak gelang ein Hattrick für die Bruins. Sein erstes Tor erzielte er noch bei Sonnenschein, bei seinem dritten Treffer war es bereits dunkel.

Erstes Freiluft-Spiel wurde noch unterbrochen

"Das war super, erst in der Sonne und dann in der Dunkelheit zu spielen. Es war eine tolle Erfahrung", sagte Pastrnak. Das erste Freiluftspiel der NHL jedoch war keine so tolle Erfahrung für Spieler und Liga.

Denn die erste Partie am Lake Tahoe hatte sich ewig hingezogen. Torhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche hatten sich auch durch eine achtstündige Zwangspause aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und gegen die Vegas Golden Knights mit 3:2 gewonnen. Der strahlende Sonnenschein zwang die Liga nach dem ersten Drittel zu einer langen Unterbrechung.

Du willst die wichtigsten US-Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.