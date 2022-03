Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Tim Stützle hat den Ottawa Senators in der nordamerikanischen NHL mit seinem nächsten Tor zum Sieg verholfen. Der 20-Jährige traf beim 3:1 gegen die Philadelphia Flyers in der Nacht zum Samstag mit seinem 14. Saisontreffer zum 1:0. Für die Senators endete damit eine Serie von drei Niederlagen, eine Play-off-Chance besteht nicht. In seiner Premierensaison hatte Stützle zwölf Tore erzielt.

Nico Sturm gab für den Titelkandidaten Colorado Avalanche beim 5:3 gegen die San Jose Sharks ein erfolgreiches, aber torloses Debüt. Der Stürmer war nach dreieinhalb Jahren bei Minnesota Wild zur Nummer eins in der Western Conference transferiert worden.