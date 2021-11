Köln (SID) - Nationalspieler Nico Sturm hat mit Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 4:2-Heimerfolg über Meister Tampa Bay Lightning gab der 26 Jahre alte gebürtige Augsburger die Vorlage zum 1:0. Für Sturm war es der neunte Scorerpunkt der Saison, in den vergangenen drei Spielen gelang ihm jeweils ein Zähler.

Mit 29 Punkten führt Minnesota weiter die Central Division an, Tampa Bay (25) liegt in der Atlantic Division auf Platz drei.