New York (SID) - Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga seine Chancen auf eine erneute Teilnahme am Finale um den Stanley Cup gewahrt. Dank einer späten Aufholjagd gewann das Team von Coach Jon Cooper gegen die New York Rangers 3:2 und verkürzte damit in der "best of seven"-Finalserie auf 1:2.

Der Tscheche Mika Zibanejad und Chris Kreider mit ihrem jeweils zehnten Play-off-Tor hatten New York zunächst in Führung gebracht, Tampa Bays Stürmerstar Nikita Kutscherow gelang der Anschlusstreffer. Nach dem Ausgleich durch Steven Stamkos war es erneut Kutscherow, der mit seinem Assist auf Ondrej Palat 42 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Sieg einleitete.

Die Rangers um Coach Gerard Gallant hatten sich zuvor mit zwei Siegen im Madison Square Garden eine gute Ausgangslage für den Finaleinzug verschafft und ihre Ambitionen auf den ersten Titel seit 1994 untermauert. In der Nacht zu Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) hat Tampa Bay, Meister der vergangenen beiden Jahre, erneut Heimrecht.

Im West Final liegt der deutsche Topstürmer Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers gegen Colorado Avalanche bereits nahezu aussichtslos 0:3 zurück. Im vierten Spiel in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr/beide Sky) ist ein Sieg zu Hause Pflicht, um das schnelle Aus zu vermeiden.