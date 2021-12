Berlin (SID) - Bei der Rückkehr aus der verlängerten Weihnachtspause in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich die Teams in Torlaune präsentiert. Erstmals seit dem 24. Februar 1993 wurden an einem Spieltag mit drei Partien mindestens 33 Treffer erzielt.

Die San Jose Sharks besiegten die Arizona Coyotes mit 8:7 nach Penaltyschießen, im Shootout waren gleich sieben Sharks-Profis erfolgreich.

Die Vegas Golden Knights behielten beim 6:3 gegen die Los Angeles Kings die Oberhand. Der Slowene Anze Kopitar zog mit seinem 673. Assist in der Franchise-Geschichte der Kings mit Eishockey-Ikone Wayne Gretzky gleich.

Im dritten Spiel des Abends gewannen die Tampa Bay Lightning mit 5:4 nach Verlängerung gegen die Montreal Canadiens. Den Siegtreffer in der Extrazeit erzielte Ondrej Palat.

Die NHL hatte wegen zahlreicher Coronafälle am vergangenen Mittwoch eine Spielpause begonnen. Insgesamt mussten wegen vermehrter COVID-19-Infektionen bereits 80 Partien verlegt werden. Zudem hatte die Liga entschieden, ihre Stars nicht für die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) freizustellen, um das Zeitfenster für Nachholspiele nutzen zu können.