Köln - Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit den Ottawa Senators den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Beim 6:2 gegen die Arizona Coyotes gelangen dem früheren Mannheimer zwei Assists, für den 20-Jährigen waren es in der neuen Saison die Vorlagen Nummer drei und vier.

Draisaitl: "Offensiv ging nicht viel"

Leon Draisaitl musste derweil mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen. Den St. Louis Blues unterlagen die Kanadier mit 0:2, für das Team um den Kölner war es die dritte Niederlage im fünften Spiel. "Offensiv ging nicht viel", sagte Draisaitl nach dem Spiel und lobte den Gegner: "Sie sind ein Play-off-Team."

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:2 bei den New Jersey Devils die sechste Niederlage im siebten Spiel. Der 27-Jährige, in der vergangenen Saison Stanley-Cup-Sieger mit Colorado Avalanche, war am einzigen Treffer nicht beteiligt.

Auch für Youngster John Peterka war nichts zu holen. Mit den Buffalo Sabres ging der 20-Jährige bei den Vancouver Canucks 1:5 unter.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.