Köln - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators eine späte Niederlage kassiert.

Die Senators unterlagen den Colorado Avalanche in der Nacht zu Dienstag in einer spektakulären Partie mit 5:7. Stützle, dem eine Vorlage gelang, stand 16:19 Minuten auf dem Eis. Colorado liegt mit neun Punkten weiterhin auf dem letzten Platz der Atlantic Divison.

Ottawa geriet bereits in der ersten Spielminute in Rückstand, konnte sich im weiteren Verlauf der Partie jedoch fangen und durch einen Treffer von Zach Sanford in der 46. Minute sogar mit 5:4 in Führung gehen. Doch ein Doppelschlag von Colorado binnen zwei Minuten kurz vor dem Ende zerstörte die Hoffnungen auf einen Sieg endgültig.

