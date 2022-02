München - Das Hochgefühl hielt nur 24 Stunden: Nach dem überraschenden Sieg über die Edmonton Oilers sind Tim Stützle und die Ottawa Senators zurück in der Realität der NHL angekommen.

Bei den New York Islanders unterlag das Team aus Kanada 1:4. Stützle, der am Tag zuvor den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielt hatte, blieb ohne Scorerpunkt.

Grubauer kam nicht zum Einsatz

Erst gar nicht zum Einsatz kam Nationaltorwart Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken. Sein Ersatz Chris Driedger konnte die 2:3-Niederlage bei den Boston Bruins nicht verhindern.

Seattle und Ottawa gehören mit jeweils nur 14 Siegen zu den schwächsten Teams der Liga.

