"Meine Liebe zu den Maple Leafs war schon immer ein großer Teil von mir, und meine Leidenschaft für das Team und die Leidenschaft von Millionen von Fans ist in diesen Next Gen Pullover eingeflossen", sagte Bieber. "Ich bin den Leafs dankbar für die Chance, erneut zusammenzuarbeiten und etwas so Authentisches für das Team und seine Fans zu schaffen."

Die Maple Leafs haben die Next Gen Game Nights 2017 eingeführt, um junge Fans zu feiern und Menschen aller Altersgruppen durch Eishockey zu vereinen.

Maple-Leafs Präsident Shanahan freut sich

"Seit seiner Einführung während unserer 100-Jahr-Feier im Jahr 2017 ist das Next Gen-Spiel zu einem jährlichen Teamevent geworden, bei dem alle unsere Fans, ob jung oder alt, zusammenkommen, um zu feiern und in einigen Fällen ihre Leidenschaft mit unserer nächsten Generation von Maple Leafs-Fans zu teilen", sagte Maple Leafs-Präsident und stellvertretender Gouverneur Brendan Shanahan. "Wir freuen uns, dass wir die Next Gen mit dieser speziellen Uniform, die speziell für unsere nächste Generation entworfen wurde, auf eine neue Ebene bringen können."

Shanahan sagte auch: "Die Möglichkeit, mit Justin Bieber und Drew House zusammenzuarbeiten, um einen so einzigartigen alternativen Sweater zu entwerfen, wird ihn für unsere Fans und das Team noch besonderer machen."

Es ist außerdem der erste beidseitig tragbare Sweater im nordamerikanischen Profisport, mit einer schwarz-blauen Farbkombination mit dem Maple Leafs-Wappen auf der einen Seite und dem Drew House-Motiv innerhalb des Maple Leafs-Wappens in Gelb auf der anderen Seite. Die Maple Leafs werden die Trikots (blau-schwarze Seite) bei ihrem Spiel gegen die New Jersey Devils am heutigen Mittwoch tragen.

NHL begeistert über Zusammenarbeit

"Sie wollten einen Influencer wie Justin Bieber haben, der eine Leidenschaft für Eishockey und für die Leafs hat. Wir waren begeistert, weil er weltweit eine ikonische Fangemeinde hat, und haben uns zusammen mit adidas an die Arbeit gemacht", sagt Brian Jennings, NHL Chief Brand Officer und Senior Executive Vice President. "adidas liegt an der Schnittstelle zwischen Jugend, Sport und Lifestyle und hat sofort zugesagt."

Das Next Gen Trikot ist das 15. Ausweichtrikot, das die Maple Leafs in ihrer Vereinsgeschichte tragen.

"Dritte Trikots - die Absicht bei der Entwicklung dieser Trikots - sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für unsere Klubs, neue Identitäten und Farben zu erforschen", sagte Jennings. "In diesem Fall ging es nicht um eine neue Identität, sondern um eine Zusammenarbeit und die Möglichkeit, das Trikot umzudrehen, um diesen besonderen Moment der Entdeckung zu erleben."

Toronto will Fanbasis verjüngen

Die Maple Leafs haben eines der kultigsten Logos im Profisport, daher war es wichtig, ihre Geschichte zu respektieren und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft zu werfen.

"Eines der Dinge, die die Marke Maple Leafs so kultig machen, ist, dass sie sich nicht oft verändert", sagte Jennings. "Ich glaube, dass jüngere Kinder und ich weiß, dass die Leafs-Fans das wirklich mögen, und es ist eine Anspielung auf eine Original Six-Franchise, aber eine, die definitiv einen großartigen Job macht und versucht, ihre Fanbasis zu diversifizieren und zu verjüngen."

Die Trikots enthalten auch die Skyline von Toronto, die in die Bänder an den Ärmeln eingewebt ist.

"Ich nenne sie Elemente der Entdeckung", sagte Jennings. "Wir sehen es nicht unbedingt, wenn die Kameras zurückfahren, aber wenn man das Trikot kauft, kann man die Skyline in den Ärmeln sehen. Das sind die Dinge, die den Fans meiner Meinung nach wirklich gefallen werden, und es trägt dazu bei, die Geschichte zu erzählen, warum sie das Trikot geändert haben. Sie sind stolz auf die Stadt und die Skyline von Toronto und darauf, wo sie spielen."

