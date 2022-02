München/Boston - Nach 15 Spielzeiten in der NHL (ab 20. Februar jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) hat Tuukka Rask am Mittwoch seine Karriere beendet.

Der Goalie hatte seine gesamte Profi-Laufbahn bei den Boston Bruins verbracht. Der 34-Jährige war am 13. Januar wieder auf das Eis zurückgekehrt, nachdem er sich von einer Operation erholt hatte, bei der ein im Juli erlittener Labrumriss in der rechten Hüfte behoben wurde. Dennoch erreichte der Stanley-Cup-Sieger von 2011 nicht mehr seinen alten Gesundheitszustand.

"Heute ist ein Tag, von dem ich gehofft habe, dass er nie kommen würde", sagt Torwart in einer Erklärung.

"Aber jetzt, da er gekommen ist, habe ich das Gefühl, dass ich es allen schuldig bin, es von mir zu hören. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht so reagiert, wie es nötig wäre, damit ich auf dem Niveau spielen kann, das ich von mir selbst erwarte und das meine Teamkollegen und die Bruins-Fans verdient haben. Daher gebe ich schweren Herzens meinen Rücktritt vom Eishockeysport bekannt."

Rask ist dankbar für die 15 Jahre in Boston

Weiter sagt er: "Obwohl ich traurig bin, mich von dem Spiel, das ich liebe, zu verabschieden, bin ich sehr dankbar, dass ich die letzten 15 Jahre mit den besten Teamkollegen und Fans in der besten Sportstadt der Welt verbringen durfte. Diese Erfahrungen waren alle unglaublich, aber was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist die Verbundenheit, die ich mit meinen Teamkollegen, Trainern und dem Teamstab hatte, die Erinnerungen, die wir immer haben werden, und die Freundschaften, die ein Leben lang halten werden."

ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.