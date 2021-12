München/Detroit - Auch in der NHL sorgt das Coronavirus für Spielabsagen.

Wie die Liga mitteilte, werden aufgrund mehrerer positiver Fälle bei den Detroit Red Wings in den vergangenen Tagen alle Red-Wings-Spiele bis einschließlich 26. Dezember verlegt. Damit fallen für den deutschen Verteidiger Moritz Seider und sein Team die Partien bei den Colorado Avalanche (ursprünglich 21. Dezember) und den Minnesota Wild (ursprünglich 24. Dezember) aus.

Außerdem ist das Trainingsgelände der Red Wings bis auf weiteres geschlossen. Wann der Shutdown des Teams aufgehoben wird und die Mannschaft wieder gemeinsam trainieren kann, entscheiden die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA in den kommenden Tagen.

Erst am Samstag hatten die Red Wings drei Spieler und zwei Coaches, darunter Head Coach Jeff Blashill, ins Covid Protocol gesetzt. Gegen die New Jersey Devils gelang Detroit in der Nacht zum Sonntag dennoch ein 5:2-Sieg, bei dem Seider einen Assist beisteuerte.

Zudem gab die Liga bekannt, keine Spiele mehr von Mannschaften aus den USA gegen Teams aus Kanada auszutragen. So fallen bis einschließlich 26. Dezember 12 Spiele aus, davon betroffen auch Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sowie Tim Stützle und die Ottawa Senators.

Die Spiele in der Übersicht:

Montag, 20. Dezember

Montreal at NY Islanders

Anaheim at Edmonton

Dienstag, 21. Dezember

St. Louis at Ottawa

Vancouver at San Jose

Mittwoch, 22. Dezember

Montreal at NY Rangers

Winnipeg at Dallas

Edmonton at Los Angeles

Donnerstag, 23. Dezember

St. Louis at Toronto

Carolina at Ottawa

Montreal at New Jersey

Anaheim at Vancouver

Edmonton at San Jose

