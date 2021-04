Köln (SID) - Ryan Miller, US-Torhüter mit den meisten Siegen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL und wertvollster Spieler (MVP) der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver, beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Das gab der 40-Jährige am Donnerstag bekannt.

"Es war ein Traum, der wahr wurde, als ich mein erstes NHL-Spiel bestritten habe, und es war ein Privileg, 18 Jahre als Profi zu verbringen", sagte Miller: "Ich habe mich entschieden, nach dieser Saison in den Ruhestand zu gehen, da ich mehr Zeit hatte, das zu tun, was ich liebe, als ich mir jemals hätte erhoffen können."

Millers größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille in Vancouver 2010, nach dem Turnier war er zusätzlich auch zum besten Torhüter der Spiele gewählt worden.

In 18 NHL-Spielzeiten mit den Anaheim Ducks, Vancouver Canucks, St. Louis Blues und Buffalo Sabres fuhr Miller in bislang 794 Einsätzen 390 Siege ein - bei einer Fangquote von 91,4 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,64 pro Partie. Insgesamt spielte er 44 Mal zu Null.