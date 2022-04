München/Denver - Nico Sturm sieht sich nach seinem Wechsel innerhalb der NHL von Minnesota Wild zur Colorado Avalanche an der perfekten Adresse. Der Trade sei in etwa, wie "von Borussia Dortmund zum FC Bayern" zu gehen, sagte der 26-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen. "Die Mannschaft zählt zu den Anwärtern auf einen Stanley-Cup-Erfolg."

Kühler Abschied in Minneapolis

Mitspracherecht hatte Sturm keines, wie in den USA üblich. "Der General Manager der Minnesota Wild hat es mir nach dem Training gesagt. Das ist eine zackige Angelegenheit, die maximal 30 Sekunden gedauert hat", berichtete der Center. "Er hat mir gesagt, dass ich nach Colorado gehe, danach wurden Hände geschüttelt und ich habe mich bedankt und verabschiedet."

Bei der Avalanche erlebe er nochmals einen anderen Zug im Training. "Die Anforderungen der Führungsspieler wie Nathan MacKinnon an alle einzelnen Spieler ist hoch. Selbst bei den freiwilligen Einheiten ist die Intensität sehr hoch", sagte er.

"Man spürt den Hunger der Führungsfiguren auf Erfolg. (...) So könnte ich mir vorstellen, dass es auch in der Kabine des FC Bayern zugeht, mit einer absoluten Siegermentalität." Avalanche steht mit 52 Siegen an der Spitze der Western Conference, dahinter rangieren die Wild mit 16 Punkten weniger. Ein Playoff-Platz ist Colorado bereits jetzt nicht mehr zu nehmen.

