Eishockey-Profi Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators die zweite Niederlage in Folge in der NHL hinnehmen müssen. Bei den Dallas Stars verloren die Kanadier 3:4 nach Verlängerung. Der 20-Jährige konnte diesmal keinen Scorerpunkt verbuchen, Stützle hat in dieser Saison 27 Scorerpunkte erzielt.