Ottawa/München - Eugene Melnyk, seit 2003 Eigentümer der Ottawa Senators, erlag am Montag einer Krankheit. Er wurde 62 Jahre alt.

"Die National Hockey League trauert um Eugene Melnyk", erklärte NHL Commissioner Gary Bettman in einem Statement.

"Die Worte 'Leidenschaft' und 'Engagement' beschreiben den Mann, der seit 2003 Eigentümer der Ottawa Senators war. Ob in der Vorstandsetage mit seinen Gouverneurskollegen, an der Eisfläche mit seinen geliebten Senators oder in der Gemeinde mit seiner Philanthropie, er kümmerte sich zutiefst um den Sport, um sein Team und darum, das Leben der Bedürftigen zu verbessern, insbesondere unterversorgte Kinder, Organspende-Organisationen und - in jüngster Zeit - mit seinem Engagement im Heimatland seiner Eltern, der Ukraine."

"Obwohl er geschäftlich erfolgreich war, galt seine größte Leidenschaft unserem Sport und seinen Senators. Eugene war oft sehr offen, aber er blieb dem Spiel und seinen Wurzeln treu, und er liebte nichts mehr, als einen Senators-Pulli anzuziehen und sein geliebtes Team anzufeuern."

"Im Namen der gesamten National Hockey League spreche ich Eugenes Töchtern Anna und Olivia, seinem erweiterten Familienkreis und allen, die von seiner Großzügigkeit profitiert haben, mein tiefstes Mitgefühl aus."

Melnyk setzte sich für viele gemeinnützige Organisationen ein

Melnyk gründete Capital Sports & Entertainment im Jahr 2003. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften besitzen und betreiben auch das Canadian Tire Centre und verwalten die Sensplex-Immobilien in Ottawa.

Unter der Leitung des Kanadiers spielten die Senators im Stanley Cup Finale 2007, das sie gegen die Anaheim Ducks verloren, und im Eastern Conference Finale 2017, das sie nach sieben Spielen gegen die Pittsburgh Penguins verloren.

NHL live: Detroit Red Wings at Ottawa Senators - Sonntag, ab 18:45 Uhr auf ProSieben MAXX

Mit Melnyks Hilfe investierte die Senators Community Foundation mehr als 100 Millionen Dollar, um lokale Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeinschaftsprogramme zu unterstützen, die Kindern und Jugendlichen in der Region helfen.

Er war der Hauptspender von Anna House, einer Kinderbetreuungseinrichtung in Belmont, New York, und Roger Nielson House, einer pädiatrischen Palliativeinrichtung in Ottawa, die nach dem ehemaligen Senators-Trainer benannt wurde.

"Mit großer Trauer geben die Familie von Eugene Melnyk und die Eishockeyorganisation der Ottawa Senators bekannt, dass er am 28. März 2022 nach einer Krankheit, der er mit Entschlossenheit und Mut begegnet ist, verstorben ist", schrieben die Senators auf ihrer Website.

NHL.com/de

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.