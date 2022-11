München - Gibt es bald einen neuen Owner in der NHL? Laut "People Magazine" soll der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds am Kauf der Ottawa Senators "sehr interessiert" sein. Auf einen Tweet eines Fans schickte er zudem eine nicht direkt abgeneigte Antwort.

Wie "Sportico" vor kurzem berichtete, soll die Melnyk-Familie, Besitzer der Senators, wohl eine Bank beauftragt haben, einen Verkauf der Franchise zu prüfen. Das hatte Spekulationen zur Folge, ob die Franchise, bei der unter anderem der Deutsche Tim Stützle spielt, in Ottawa bleiben würde.

Reynolds, geboren in Vancouver, wolle das Team angeblich aber in Ottawa halten - die Noch-Besitzer wollen zudem eine neue Arena näher am Stadtzentrum bauen und bei einem Verkauf als Minderheits-Eigner verbleiben.

Für den "Deadpool"-Darsteller wäre es nicht der erste Exkurs in den Sport. Gemeinsam mit Rob McElhenney besitzt er bereits den walisischen Fußballverein Wrexham AFC. Für den Kauf des NHL-Teams bräuchte Reynolds aber wohl zahlungskräftige Unterstützung. Ende 2021 wurde der Wert der Senators von "Forbes" auf etwa 525 Millionen Euro geschätzt.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.