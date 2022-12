Ohne den an einer Oberkörperverletzung laborierenden Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen 3:2-Sieg im kanadischen Duell gegen die Montreal Canadiens gefeiert. Für Ottawa war es der dritte Sieg in Folge, womit sich die Senators in der Eastern Conference den 13. Tabellenplatz einnehmen.