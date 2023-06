Insgesamt vier Teams werden im Rahmen der Stadium Series der NHL, die einen Teil der Outdoor Games darstellt, in der Saison 2024 im MetLife Stadium zu Gast sein. In der Arena im US-Bundesstaat New Jersey tragen normalerweise die beiden NFL-Teams New York Jets und New York Giants ihre Heimspiele aus.

Am 17. Februar 2024 "empfangen" zunächst die New Jersey Devils die Philadelphia Flyers, einen Tag später stehen sich die New York Rangers und die New York Islanders gegenüber.

NHL Outdoor Games 2024: Vier Teams im MetLife Stadium zu Gast

Die beiden Partien im MetLife Stadium stellen zudem eine Premiere dar. Es wird das erste Mal sein, dass vier NHL-Teams an demselben Ort Spiele im Freien vor Fans austragen.

Neben der Stadium Series gehören auch der Winter Classic und der Heritage Classic zu den Outdoor Games der besten Eishockey-Liga der Welt. Auch diese Begegnungen wurden bereits festgelegt.

Der Heritage Classic wird am 29. Oktober 2023 im Commonwealth Stadium in Edmonton (Kanada) zwischen den ortsansässigen Oilers und den Calgary Flames ausgetragen.

Am 1. Januar 2024 steht dann der Winter Classic an, im T-Mobile Park in Seattle duellieren sich dann die Vegas Golden Knights mit den Seattle Kraken.