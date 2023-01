Melbourne (SID) - Eishockeyprofi John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres ein Ausrufezeichen in der nordamerikanischen Profiliga NHL gesetzt. Das Team aus dem Bundesstaat New York setzte sich bei den Dallas Stars, dem Tabellenführer der Central Division, mit 3:2 nach Verlängerung durch. Der entscheidende Treffer gelang Owen Power nach 56 Sekunden der Extra-Spielzeit. Peterka blieb beim dritten Sieg in Folge des Tabellenvierten der Atlantic Division ohne Scorerpunkt.