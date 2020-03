Köln - Der elfmalige Stanley-Cup-Sieger Henri Richard, Rekordgewinner in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL, ist am Freitag im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das teilten die Montreal Canadiens mit, für die der Stürmer 20 Jahre lang spielte. Der jüngere Bruder des legendären Torjägers Maurice "Rocket" Richard bestritt für den NHL-Rekordmeister 1258 Spiele, in denen er 358 Treffer und 688 Assists verbuchte.

"Pocket Rocket", wie er in Anlehnung an seinen Bruder genannt wurde, war seit 2015 an Alzheimer erkrankt. Richard, in Montreal geboren, war zehnmal All-Star und von 1971 bis 1975 Kapitän der Canadiens. Seine Rückennummer 16 wurde nach seinem Karriereende in Montreal nicht mehr vergeben. 1979 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

Nach seinem 15 Jahre älteren Bruder Maurice, der bereits 2000 starb, ist die Trophäe für den Torschützenkönig der NHL benannt.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.