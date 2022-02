München - Am Sonntag startet ab 18:45 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de ran Eishockey mit der Partie der Pittsburgh Penguins gegen die Carolina Hurricanes.

Mit ran Eishockey-Experte Jochen Hecht machen wir den großen NHL-Check. Und Hecht muss es wissen. Mit 833 Regular-Season-Spielen haben nur Dennis Seidenberg und Marco Sturm mehr NHL-Erfahrung als der Mannheimer.

Warum ist die NHL so geil?

Das ist einmal das spielerische Niveau. Die Liga ist gespickt an Talenten, individuellen Könnern, die Fähigkeiten haben, die zu meiner Zeit undenkbar waren. Es ist unheimlich schnell, immer brandgefährlich. Du hast weniger Zeit, es ist härter. Du wirst öfter gecheckt. Du kannst nie wegschauen, ohne dass Du ein Tor verpasst.

Auch das Drumherum. Die Reisen finden im gecharterten Flieger statt. Als Spieler wird Dir alles abgenommen. Du packst Deine Tasche und dann kommt schon wer und trägt sie zum Bus. Du bist nur auf Eishockey konzentriert.

Wer sind die Favoriten auf den Stanley Cup?

Pittsburgh darfst Du allein wegen Sidney Crosby und Evgeni Malkin nie außenvor lassen. Ich glaube, dass bei Toronto jetzt mal der Knoten platzt und die Maple Leafs in die nächste Runde kommen. Die haben so viel Talent vorne drin, das muss einfach mal passieren. Und Tampa Bay als Titelverteidiger.

Wie siehst Du die Chancen der deutschen Spieler auf den Stanley Cup?

Für Tim Stützle und Ottawa wird es wohl nichts werden. Die Senators sind im Umbruch. Auch für Moritz Seider und Thomas Greiss wird es mit Detroit sehr schwer. Sie sind zwar noch im Kampf um eine Wild Card, aber die Chancen sind nicht gut.

Nico Sturm und Minnesota - die sind vorne mit dabei, die haben eine gute Ausgangsposition.

Edmonton Oilers und Leon Draisaitl ist schwierig, denen fehlt noch etwas. Leon und Connor McDavid spielen ja immer 23, 24 Minuten pro Spiel, das rächt sich in den Playoffs. Da ist die Intensität höher, das kann man auf die Schultern der beiden allein nicht verteilen.

Sehen wir J.J. Peterka und Lukas Reichel noch einmal in der NHL dieses Jahr?

Da für Buffalo und Chicago das Playoff-Rennen mehr oder weniger vorbei ist, werden die Klubs junge Spieler aus der AHL hochziehen, um sie auf die nächsten Jahre vorzubereiten, damit sie Erfahrung sammeln. Das war bei mir damals nicht anders. Allerdings war das in den Playoffs. Aber das ist der natürliche Lauf, um die Jungs langsam zu integrieren, und um für das Jahr darauf zu planen. J.J. und Lukas sind nahe dran.

Auf welche Spieler gilt es neben den Deutschen zu achten?

Connor McDavid schaue ich immer gerne zu. Es ist ein anderer Level auf dem er mit seiner Geschwindigkeit spielt und was der an der Scheibe kann. Und dann noch Sidney Crosby, gegen den ich noch selbst gespielt habe.

Gibt es ein besonderes Aufeinandertreffen von Dir mit Crosby?

Eines gibt es nicht, eigentlich waren alle besonders. Wenn er auf dem Eis war, war jeder doppelt wachsam. Wenn Du mit ihm in die Zweikämpfe gegangen bist, war er so viel … ich will nicht sagen stärker als alle anderen, aber man konnte ihm die Scheibe nicht abnehmen. Er hat den Puck so gut behauptet. Das war Wahnsinn. Und wenn Du ihm im Zweikampf eine Sekunde zu viel Zeit gegeben hast, war er schon wieder weg.

Ansage vom Trainer war immer: "Gib ihm keine Zeit, geh auf ihn los!" Normalerweise denkst Du Dir ja, der ist so gut, also halte ich Abstand, aber beim dem brauchst Du ein, zwei Mann, um ihn festzunageln in der Ecke. Selbst wenn Du denkst, Du hast ihn, bewegen sich seine Beine und er kommt trotzdem noch vom Fleck weg. Er ist ein Ausnahmespieler wie es ihn nur alle paar Jahre mal gibt.

Was macht Crosby so außergewöhnlich gut?

Er hat immer an seinen Schwächen gearbeitet. Wenn er in einem Jahr eine schlechte Bully-Bilanz hatte, 30 oder 40 Prozent, dann hat er im Sommer daran gearbeitet und hat im nächsten Jahr die Faceoffs angeführt. Er hat einfach an sich gearbeitet und wollte immer besser werden. Ich hatte gehofft, dass wir gegen die Carolina Hurricanes sein 500. Tor zu sehen bekommen, aber leider hat er das ja schon vor ein paar Tagen erzielt.

Auf welche Spiele freust Du Dich besonders?

Detroit gegen Ottawa wegen unserer drei deutschen Jungs. Ich bin echt gespannt, was Moritz Seider und Tim Stützle in ihren jungen Jahren zeigen. Und dann noch Toronto Maple Leafs gegen Buffalo Sabres im Heritage Classic. Das ist was Besonderes. Ich durfte auch ein Freiluftspiel bestreiten. Die Atmosphäre und auch die Show drumherum ist einzigartig. Das macht riesigen Spaß zu spielen und im Fernsehen kommt es bestimmt super rüber. Das ist - ich würde nicht sagen der Super Bowl des Eishockeys, aber es kommt nahe dran.

