Unterföhring - Nach dem Super Bowl ist vor der NHL! Nur eine Woche nach dem Finale der NFL steigt ProSieben MAXX in die Live-Berichterstattung der besten Eishockey-Liga der Welt ein. ProSieben MAXX überträgt am Sonntag, 20. Februar 2022, ab 18:45 Uhr das Duell in der National Hockey League zwischen den Pittsburgh Penguins und den Carolina Hurricanes live.

Jeden Sonntag gibt es dann auf dem angestammten Football-Sendeplatz künftig eine Begegnung von der regulären Saison und den Stanley Cup Playoffs. Die Saison endet mit den entscheidenden Spielen des Stanley Cup Finals. Insgesamt zeigt ProSieben MAXX in dieser Saison bis zu 18 NHL-Spiele live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Hochkarätiges Experten-Team

Mit dieser "Starting Six" geht das "ran Eishockey"-Team aufs Eis: Basti Schwele und Franz Büchner kommentieren die Begegnungen. Die beiden NHL-Legenden Christian Ehrhoff und Jochen Hecht sowie Rick Goldmann analysieren als Experten die Partien. Das Trio stand in der NHL insgesamt 1.755 mal auf dem Eis.

Netman Christoph "Icke" Dommisch liefert Stimmen, Meinungen und Infos aus dem Netz.

ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

