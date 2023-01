Melbourne (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Partie kassiert. Das Team des 21-Jährigen verlor bei den Pittsburgh Penguins mit 1:4. Stützle gab den Assist zum einzigen Treffer der Senators von Brady Tkachuk, es war seine 23. Vorlage in diese Saison. Ottawa bleibt Siebter in der Atlantic Division mit 43 Punkten.