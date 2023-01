Melbourne (SID) - Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks eine klare Niederlage kassiert. Das Team des 27-Jährigen aus Augsburg unterlag in der NHL bei Angstgegner Boston Bruins mit 0:4. Die Sharks haben seit Mitte März 2016 nicht mehr gegen die Bruins gewonnen - gegen keinen anderen Gegner haben sie eine längere Negativserie.

San Jose hatte in der Partie von Beginn an Probleme, Sturm blieb in 15:30 Minuten Eiszeit ohne Schuss auf das Tor. Die Sharks bleiben Vorletzter in der Pacific Division. 2022 hatte Sturm mit Colorado Avalanche den Titel gewonnen.