NewYork/München - Nach einem schwachen ersten Drittel haben die Tampa Bay Lightning bei den New York Islanders spät aufgedreht und das Duell der beiden Teams aus der Eastern Conference mit 4:1 gewonnen.

In der UBS Arena in New York brachte Brock Nelson die Gastgeber nach 19. Minuten in Führung.

Playoffs für Islanders in weite Ferne

In der ersten Drittelpause berappelte sich der Favoriten aus Tampa jedoch und glich nach gerade einmal 70 Sekunden im zweiten Durchgang durch Verteidiger Victor Hedman aus. Acht Minuten später erzielte Alex Killorn mit seinem 20. Saisontreffer die Führung, Ross Colton traf in der 50. Minute zur Vorentscheidung.

In den letzten zehn Minuten kam von den Islanders zu wenig, zu selten wurde es vor dem Kasten von Andrei Vasilevski gefährlich. Stattdessen machten die Gäste mit einem Treffer von Mikhail Sergachyov den Sack zu.

Durch den Sieg festigt Tampa Bay Platz drei in der Eastern Conference. Die Islanders liegen derzeit nur auf Tabellenrang zehn - die Playoffs rücken somit in weite Ferne.

