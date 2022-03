München - Beim Duell der Detroit Red Wings und der Ottawa Senators treffen am Sonntag (18:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de) zwei der größten Eishockey-Talente Deutschlands aufeinander: Moritz Seider im Trikot von Detroit und Tim Stützle im Dienste von Ottawa.

"Ich freue mich sehr darauf", blickt Tim Stützle auf das Aufeinandertreffen mit seinem Freund Seider voraus. "Ich habe ihn heute vor dem Training gesehen und wir haben etwas miteinander gesprochen. Ich war glücklich ihn gesehen zu haben, weil wir uns lange nicht getroffen haben."

Das Match der beiden deutschen ist das erste direkte Duell zwischen Stützle und Seider in der NHL. Zuvor standen die beiden meist gemeinsam auf dem Eis. Im Nachwuchs der Adler Mannheim feierten sie Erfolge und schafften den Durchbruch in die DEL. Von dort ging es für beide, nachdem sie in der ersten Draft-Runde ausgewählt wurden, in die NHL.

"Es ist immer schön ein paar deutsche Spieler in der Liga zu treffen", freut sich Stützle besonders über die sprachliche Verständigung. "Es ist gut jemanden zu haben, mit dem ich deutsch sprechen kann."

Im Ausblick auf die Partie erklärt Stützle, dass er mehr schießen soll. Auch im Powerplay wolle das Team wieder mehr Gefahr generieren. Seider auf der anderen Seite wird genau diese Vorsätze verhindern wollen. Stützle weiß, wie schwer es gegen seinen Freund werden wird. "Mo ist ein herausragender Spieler und ein großartiger Typ. Er ist sehr clever."

Seider gilt als möglicher Rookie des Jahres, hat aber interne Konkurrenz

Seider überzeugt in seiner Rookie-Saison und konnte auch am Mittwoch gegen die New York Rangers punkten. Bei der 4:5-Overime-Niederlage steuerte der deutsche Verteidiger zwei Vorlagen bei und erhöhte sein Assist-Konto auf 37.

Im Rennen um die Calder Memorial Trophy, die an den besten Liga-Neuling vergeben wird, liegt Seider gut im Rennen. Mit Lucas Raymond ist ein Teamkollege des Defensivspezialisten auch noch in der Verlosung.

"Sie sind beide sehr gute Spieler und sehr gute Menschen", lobte Jeff Blashill nicht nur die spielerischen Fähigkeiten seiner angehenden Stars. "Unser Team ist besser, weil sie in diesem Team sind."

Die Entwicklung von Seider dürfte viele Fans in Detroit positiv überraschen. Angesprochen auf die kritischen Stimmen nach der frühen Wahl des Verteidigers im Draft setzte Blashill zu einer Lobeshymne auf Seider an. "Man sieht viele junge Stürmer, die erfolgreich sind. Man sieht aber nicht so viele junge Verteidiger, die auf dem Level von Moritz sind. Das unterstreicht, wie gut sein Jahr war."

Viele hätten sich beim Draft 2019 einen Angreifer gewünscht, mutmaßte Blashill, zeigte sich aber erfreut über die Wahl von Seider. Er habe sich darauf gefreut einen Verteidiger entwickeln zu können, der 20 Minuten und mehr spielen würde und in Unterzahl helfen könne. Er sei überrascht, dass Seider mehr offensive Fähigkeiten habe, als erwartet.

In den Scouting-Prozess war Blashill nicht eingebunden. "Manchmal sieht man Spieler mehr als andere. In diesem Fall habe ich Moritz nur bei der Weltmeisterschaft gesehen und da habe ich viel gesehen. Er sah aus wie ein Gesamtpaket, das gut sein könnte. Ich habe ihn nicht in den Rollen gesehen, in denen unser Scouting-Team ihn gesehen hat."

Sundqvist lobt Seider und Raymond: "Ich bin sehr beeindruckt"

Die Entwicklung von Seider und auch von Raymond ist nicht nur für Blashill beachtenswert. Auch Neuzugang Oskar Sundqvist zeigte sich angetan von seinen ehemaligen Gegenspielern. "Ich habe natürlich von ihnen gehört und diese Saison schon gegen sie gespielt. Sie sind herausragend. Ich bin sehr beeindruckt davon, was sie leisten und wie talentiert sie sind. Sie werden zwei Superstars in dieser Liga sein und es macht viel Spaße ihre Entwicklung zu sehen. Sie werden die Detroit-Fans für viele Jahre begeistern."

Besonders die harte Spielweise und, dass Seider sich nicht einschüchtern lasse, beeindrucken Sundqvist. "Er spielt, als ob er seit 15 oder 20 Jahren in der Liga wäre. Das ist beeindruckend und er hat einfach alles.

Die Einstellung von Seider und Raymond immer hart zu arbeiten und zu kämpfen, steht für die Red Wings in dieser Saison. Der Kern der Mannschaft, um Seider, Raymond, Dylan Larkin und Tyler Bertuzzi geht hierbei mit gutem Beispiel voran.

"Sie sind alle sehr leistungsfähig und das ist ein guter Anfang", freute sich Blashill über die Herangehensweise seiner wichtigsten Akteure. "Man will sicherstellen, dass man Spieler hat, die arbeiten und kämpfen und wenn die besten Akteure arbeiten und kämpfen, dann folgen ihnen alle anderen."

Quelle: NHL.com/de

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.