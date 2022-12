Köln (SID) - Eishockeystürmer John-Jason Peterka hat in der Profiliga NHL beim Sieg im deutschen Duell mit Moritz Seider seine Torvorlagen Nummer neun und zehn gegeben. Beim 6:3 der Buffalo Sabres über die Detroit Red Wings bereitete Peterka die Treffer zum 1:0 und 3:0 durch Casey Mittelstadt vor (16./31.). Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt.

Buffalo feierte bereits den fünften Sieg in Serie, das Team aus dem US-Bundesstaat New York ist mit 36 Punkten aber nur Fünfter in der Atlantic Division. Direkt davor steht Detroit (37). Die Sabres absolvierten ihr erstes Spiel seit dem 19. Dezember, zwei danach geplante Partien waren wegen eines Schneesturms verlegt worden.

Tim Stützle erzielte sein zwölftes Saisontor und holte mit den Ottawa Senators ein 4:3 nach Verlängerung bei den Washington Capitals. Der frühere Mannheimer traf kurz vor der zweiten Drittelpause zum 2:3 (40.). Alex DeBrincat sorgte für den Ausgleich (55.) und den Sieg (62.). Ottawa (35) ist noch hinter Buffalo Tabellensiebter.