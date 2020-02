München/Tampa Bay - Mit Aaron Murray als Quarterback gehen die Tampa Bay Vipers in ihr Auftaktspiel in der neugeschaffenen XFL bei den New York Guardians (So., 20:00 Uhr im Livestream auf ran.de).

Head Coach Marc Trestman benannte den ehemaligen Fünftrunden-Pick von Super Bowl-Champion Kansas City Chiefs als Starter.

"Aaron hat im Training große Genauigkeit und Beständigkeit gezeigt. Jetzt muss er das im Training Gezeigte nur auf der großen Bühne am Sonntag umsetzen", sagte der ehemalige Head Coach der Chicago Bears.

Vergleiche mit Steve Young und Kurt Warner

Trestman, der einen Ruf als Quarterback-Flüsterer genießt und in seiner Karriere schon die NFL-MVPs Steve Young und Rich Gannon coachte, scheute auch nicht den Vergleich mit den Großen.

"Er hat seine eigene Reise noch vor sich, jeder Quarterback hat dies. Ob das Steve Young war, der erst mit 29 Jahren Starter wurde, oder Rich Gannon, der erst mit 34 Jahren MVP wurde, oder Kurt Warner, der im Supermarkt die Einkäufe eingepackt hat, bevor er Super-Bowl-MVP wurde", sagte Trestman.

Murray setzt sich gegen Duo durch

Murray setzte sich gegen Taylor Cornelius und Quinton Flowers durch. Cornelius hatte vor der abgelaufenen NFL-Spielzeit als Undrafted Free Agent bei den Green Bay Packers unterschrieben, war nach dem Training Camp aber entlassen worden.

Flowers hatte 2018 als Running Back bei den Cincinnati Bengals angeheuert, den Cut vor dem ersten Saisonspiel aber nicht überstanden. Bei den Indianapolis Colts ereilte ihn im September dasselbe Schicksal, nachdem er einen Platz im Practice Squad erhalten hatte.

