Washington - Die DC Defenders haben am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die St. Louis BattleHawks mit 15:6 gewonnen.

In der XFL East geht es dadurch extrem spannend zu, sowohl die Defenders wie auch die BattleHawks und die New York Guardians haben vor dem späten Spiel am Sonntagabend zwischen den Tampa Bay Vipers und den LA Wildcats jeweils drei Siege auf dem Konto und stehen damit gleichauf an der Spitze der Ost-Division.

Die Kicker sorgen für Punkte

Dabei hatte es zunächst gut begonnen für die BattleHawks, Kicker Taylor Russolino hatte die Franchise durch ein 35-Yards-Field-Goal mit 3:0 in Führung gebracht.

Mehr als ein weiteres Field Goal aus 40 Yards durch Russolino gelang den BattleHawks bis zur Halbzeit allerdings nicht, die Defenders machten es besser. Quarterback Tyree Jackson fand mit einem Pass über neun Yards Tight End Khari Lee, womit der Ausgleich zum 6:6 gelang.

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Defensiv-Reihen. Während ein weiterer Field-Goal-Versuch der BattleHawks sein Ziel verfehlte, setzte Defenders-Kicker Tyler Rausa den Ball einmal aus 50 und einmal aus 52 Yards zwischen die Stangen und sorgte schließlich aus 22 Yards für den Endstand.

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.