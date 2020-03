München/Houston - Die Houston Roughnecks bleiben in der XFL das einzig ungeschlagene Team. Die Mannschaft um Quarterback P.J. Walker gewann im texanischen Derby bei den Dallas Renegades mit 27:20 (15:11).

Mit vier Siegen aus vier Spielen führt Houston die Western Conference vor Dallas, den Los Angeles Wildcats und Seattle Dragons an. Die Renegades kommen auf eine Bilanz von 2:2, Los Angeles und Seattle weisen erst einen Erfolg auf.

Walker überzeugte vor allem im zweiten Viertel, als er beim Touchdown-Drive zunächst einen Pass auf Nick Holley in der Endzone anbrachte und dann beim Drei-Punkte-Versuch selbst in die Endzone lief.

Insgesamt warf Walker zwei Touchdown-Pässe bei 23 von 39 und 228 Yards.

Landry Jones verletzt vom Feld

Walkers Gegenüber Landry Jones leistete sich drei Interceptions und verlor einen Ball bei einem Sack. Daraus schlugen die Roughnecks mit einem Fumble-Return-Touchdown zum zwischenzeitlichen 27:20 Kapital.

Zudem verletzte sich der Quarterback 4:32 Minuten vor Schluss, Philip Nelson ersetzte ihn. Insgesamt brachte Jones 25 von 38 Pässen an den Mann bei einem Touchdown und 205 Yards.

Am kommenden Spieltag erwarten die Roughnecks die Seattle Dragons am Samstag in Houston (ab 20:00 Uhr im Livestream auf ran.de), die Renegades empfangen die New York Guardians zum Duell (die Partie im Re-Live auf ran.de).

