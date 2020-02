New York/München - Zum Auftakt des 4. Spieltags in der XFL haben die New York Guardians auch ihr zweites Heimspiel gewonnen und weisen damit nun eine ausgeglichene Bilanz auf. Das Team aus dem "Big Apple" behauptete sich im MetLife Stadium gegen die Los Angeles Wildcats mit 17:14 (14:6).

Die Gäste legten zwar mehr Net Yards zurück (350:250) und waren durch die Luft erfolgreicher (310:128 Yards), doch im Laufspiel überragten die Guardians (122:40 Yards) - vor allem dank der 82 Yards von Running Back Darius Victor.

Wildcats punkten durch 42-Yards-Touchdown-Pass

Die Wildcats erzielten Touchdowns durch einen Vier-Yards-Pass von Ex-NFL-Profi Josh Johnson auf Tre McBride und ein Big Play des Quarterback über 42 Yards auf Saeed Blacknell. Zudem gelang ein Two-Point-Attempt.

Für die Gastgeber punktete Mecale McKay nach einem Pass über drei Yards von Luis Perez, dem ein erfolgreicher Two-Point-Attempt folgte, sowie der dreimal treffsichere und damit fehlerfreie Kicker Matthew McCrane. Dessen Field Goal auf 47 Yards im letzten Viertel brachte den Sieg.

Die Guardians sind nächstes Wochenende zu Gast bei den Dallas Renegades. Die Wildcats, die nun ebenfalls zwei Siege und zwei Pleiten aufweisen, beschließen den 5. Spieltag mit dem Heimspiel gegen die Tampa Bay Vipers.

